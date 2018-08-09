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Спорт

Известный боец ММА Федор Емельяненко проведёт тренировку для псковских спортсменов

9 августа 2018 года, 14:43

Один из лучших бойцов мира по смешанным боевым искусствам (ММА), многократный чемпион России и мира по боевому самбо, Заслуженный мастер спорта по самбо и мастер спорта международного класса по дзюдо Федор Емельяненко проведет мастер-класс для спортсменов Псковской области. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Выдающийся боец приедет в регион по приглашению врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

Тренировка пройдет в субботу, 11 августа, в спортивном комплексе «Олимп» в Пскове. Пообщаться с легендой ММА, получить профессиональные советы и узнать его секреты мастерства смогут члены сборной Псковской области, победители региональных и всероссийских соревнований по смешанным едино-борствам, а также кудо и джиу-джитсу. Начало мероприятия в 17.30.

По окончании мастер-класса запланирована автографсессия.

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