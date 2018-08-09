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Политика

Четыре жилых комплекса бесплатно покажут псковичам во время очередного тура по новостройкам

9 августа 2018 года, 14:28

11 августа у псковичей есть возможность посмотреть квартиры сразу в четырёх жилых комплексах областной столицы. В 11.00 от редакции «Комсомольской правды – Псков» на улице Пароменской 21/33 отъедет автобус с участниками Тура, который за несколько часов побывает в «Европе», «Образцовом квартале», «Приоритете» и «Пятом элементе».

Фото предоставлено псковской инвестиционной компанией ПИК.
Первые три жилых комплекса находятся на Завеличье. Дальше всего от центра расположились дома ЖК «Европа». Во время экскурсии будущим новосёлам покажут квартиры на Венской, 3 и на Пражской 8/12.

Далее в маршруте значится дом № 7 в Крестках. Это уже ЖК «Образцовый квартал». Недалеко находится и следующий пункт – ЖК «Приоритет». Там все желающие смогут прицениться к квадратным метрам в доме № 10 на улице Кузбасской дивизии.

Фото предоставлено псковской инвестиционной компанией ПИК.
Завершится тур поездкой на Запсковье в жилой комплекс «Пятый элемент» (Инженерная, 110).

Количество мест ограничено, поэтому записывайтесь по телефону (8112) 702-042.

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