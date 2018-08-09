Четыре жилых комплекса бесплатно покажут псковичам во время очередного тура по новостройкам

11 августа у псковичей есть возможность посмотреть квартиры сразу в четырёх жилых комплексах областной столицы. В 11.00 от редакции «Комсомольской правды – Псков» на улице Пароменской 21/33 отъедет автобус с участниками Тура, который за несколько часов побывает в «Европе», «Образцовом квартале», «Приоритете» и «Пятом элементе».
Первые три жилых комплекса находятся на Завеличье. Дальше всего от центра расположились дома ЖК «Европа». Во время экскурсии будущим новосёлам покажут квартиры на Венской, 3 и на Пражской 8/12.
Фото предоставлено псковской инвестиционной компанией ПИК.
Далее в маршруте значится дом № 7 в Крестках. Это уже ЖК «Образцовый квартал». Недалеко находится и следующий пункт – ЖК «Приоритет». Там все желающие смогут прицениться к квадратным метрам в доме № 10 на улице Кузбасской дивизии.
Завершится тур поездкой на Запсковье в жилой комплекс «Пятый элемент» (Инженерная, 110).
Фото предоставлено псковской инвестиционной компанией ПИК.
Количество мест ограничено, поэтому записывайтесь по телефону (8112) 702-042.