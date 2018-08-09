Четыре жилых комплекса бесплатно покажут псковичам во время очередного тура по новостройкам

11 августа у псковичей есть возможность посмотреть квартиры сразу в четырёх жилых комплексах областной столицы. В 11.00 от редакции «Комсомольской правды – Псков» на улице Пароменской 21/33 отъедет автобус с участниками Тура, который за несколько часов побывает в «Европе», «Образцовом квартале», «Приоритете» и «Пятом элементе».