Печорский район встретит годовщину освобождения легкоатлетическим забегом, фейерверком и колокольным звоном

На этой неделе Печорский район Псковской области отметит 74-ю годовщину освобождения от немецко-фашистскихзахватчиков и День города. Праздничные мероприятия пройдут с 10 по 12 августа. Запланированы спортивные, культурные и концертные программы. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Так, в пятницу, 10 августа, впервые после 8-летнего перерыва в Печорах пройдет легкоатлетический забег «Молодежь за спорт!», который был возрожден в рамках проекта врио губернатора Михаила Ведерникова «Команда 2018». Вместе с молодыми людьми дистанцию длиной 2,8 км побегут по городу представители районной Администрации, предприятий и организаций.

Также в этот день откроются выставки работ местного художника-пейзажиста А. Н. Стягликова и фотоконкурса «Добро возвратится добром». В районной библиотеке пройдет презентация сборника «Не прервется связь времен», а в культурном центре — концерт хора русской песни санатория «Архангельское» Московской области.

В субботний день на братском захоронении в Печорах состоятся лития и перезахоронение останков 5 воинов, погибших на территории муниципалитета в годы Великой Отечественной войны. Они были подняты поисковиками местного отряда в Лавровской волости. В это же время на площади Победы начнет работу выставка военной техники и вооружения, и в парке возле администрации района — ярмарка ремесленников «Наш город славен мастерами». В парке культуры и отдыха «Треугольник» с 13.00 до позднего вечера будет проходить концертная программа, включающая игры для детей и дискотеку. На площади Победы в 16:00 выступят воины-десантники. Завершится день праздничным фейерверком.

Органный концерт ко Дню города Печоры даст московская исполнительница Мария Лесовиченко в воскресенье. Он состоится в Лютеранской церкви святого Петра. Начало в 13.00. Также в этот день в 15.00 на городском стадионе и в парке «Треугольник» состоятся спортивные мероприятия. На Михайловской площади пройдет концерт духовной музыки и колокольных звонов.

Новоржев на этой неделе будет отмечать 241-й День рождения. Начнутся праздничные мероприятия 9 августа с фестиваля ГТО среди поселений района, а также соревнований по бегу, пулевой стрельбе, футболу и другим видам спорта. На следующий день в городе пройдет развлекательная программа для маленьких непосед «Новоржевская карусель» с парадом колясок, конкурсом причесок и костюмов, мастерскими, эстафетами и викторинами. По традиции будут чествовать отличившихся новоржевцев. Жителей и гостей праздничных мероприятий также ждут концерты и дискотека. Завершится череда праздничных мероприятий 11 августа салютом.

Кроме того, в эти выходные будут праздноваться Дни сел Подберезье и Крестилово в Локнянском и деревень Уграда и Пески в Псковском районах.