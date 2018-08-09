В Псковской области начала работу горячая линия связи с избирателями

В Псковской области сегодня, 9 августа, ровно за месяц до выборов, начала работу горячая линии связи с избирателями. Позвонить по всем вопросам, связанным с избирательной кампанией, можно по номеру 8-900-995-64-01 в рабочие дни с 9.00 до 18.00. 9 сентября, в день выборов, горячая линия будет работать с 8 до 22 часов.

Горячая линия связи с избирателями открывает свою работу в нашем регионе в восьмой раз. Граждане традиционно используют эту горячую линию не только для обращений, связанных с выборами, но и для решения актуальных социально-бытовых вопросов.

Напомним, 9 сентября 2018 года в Псковской области состоятся выборы губернатора, дополнительные выборы депутата областного Собрания по одномандатному избирательному округу №12, выборов глав восьми муниципальных образований, дополнительные выборы в органы местного самоуправления.