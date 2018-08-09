Российские десантники одержали уверенную победу в международном конкурсе «Десантный взвод»

«В среду на полигоне Струги Красные прошла вторая часть четвертого этапа – эстафета на БМД. Российские десантники соревновались с китайском командой и смогли обойти ее на полкруга. По итогам всех этапов команда России победила в конкурсе «Десантный взвод», - отмечается в сообщении ведомства.

Российские десантники одержали победу по итогам всех 4 этапов конкурса Армейских международных игр «Десантный взвод», который проходит на территории Псковской области. В среду российская команда показала лучший результат в эстафете на боевых машинах (БМД), сообщили в пресс-службе Минобороны.

О КОНКУРСЕ «ДЕСАНТНЫЙ ВЗВОД»

Участие в международном конкурсе десантных подразделений «Десантный взвод» принимают более 400 военнослужащих из России, Алжира, Белоруссии, Венесуэлы, Ирана, Китая, Марокко, Пакистана, Судана и ЮАР. Каждая команда состоит в среднем из 42 человек вместе с главами

делегаций, группами технической и тренерской поддержки. Представители Индии выступают на соревнованиях в качестве наблюдателей.

Международный конкурс десантных подразделений «Десантный взвод» проходит в рамках Армейских международных игр с 28 июля по 9 августа. Основные этапы соревнований пройдут на полигонах Струги Красные и Завеличье в Псковской области. Значительную часть сборной

России составляют военнослужащие 76-й дивизии, которая дислоцируется на территории региона.

IV Армейские международные игры открылись 28 июля в подмосковном парке «Патриот». Игры, программа которых включает 28 конкурсов, продлятся по 11 августа одновременно на 24 полигонах семи стран. В них принимают участие команды из 32 стран.