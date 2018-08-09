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Общество

Сергея Самолетова назначили новым природоохранным прокурором в Псковской области

9 августа 2018 года, 10:58

Старший советник юстиции Самолетов Сергей Николаевич приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 08.08.2018 №921-к назначен на должность Псковского природоохранного межрайонного прокурора Псковской области в порядке ротации. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Самолетов С.Н. службу в органах прокуратуры области проходит с 10 сентября 2002 года. До указанного назначения занимал должность Островского межрайонного прокурора.

За время прохождения службы в органах прокуратуры области Самолетов С.Н. зарекомендовал себя инициативным, квалифицированным, опытным, обладающим хорошими организаторскими способностями руководителем. За примерное исполнение служебных обязанностей поощрялся Генеральным прокурором Российской Федерации и прокурором области.

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