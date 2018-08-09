За минувшую неделю псковские спасатели 27 раз выезжали на ДТП

В период с 2 по 8 августа пожарные и спасательные подразделения Псковской области 27 раз выезжали для оказания помощи по ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, в результате которых погибло 9 человек, пострадало – 22. В двух случаях выезд был связан с реагированием на ДТП с участием пешехода. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного МЧС.

За указанный период деблокировано три пострадавших и один погибший. Одному травмированному гражданину была оказана доврачебная помощь, после чего пострадавший был передан медицинским работникам. Один раз осуществлялась стабилизация транспортного средства и два раза – ликвидация вторичных факторов.

При каждом реагировании проводился сбор данных и уточнение информации.