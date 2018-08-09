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Общество

Пожарную сигнализацию установили в великолукской колонии после вмешательства прокуратуры

9 августа 2018 года, 09:22

Прокуратура добилась устранения нарушений противопожарного законодательства в великолукской исправительной колонии. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ведомства.

В ходе проверки установлено, что ряд производственных помещений исправительной колонии не оборудованы автоматической установкой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, в отдельных помещениях также отсутствовала автоматическая установка пожаротушения.

В связи с этим Псковский прокурор по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях области обратился в суд с исковым заявлением об обязании ФКУ ИК-5 УФСИН России по Псковской области устранить нарушения законодательства о пожарной безопасности.

Решением Великолукского городского суда требования прокурора удовлетворены.

Сейчас необходимые мероприятия исправительным учреждением выполнены в полном объеме, нарушения противопожарного законодательства устранены.

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