Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Культура

Николай Хондзинский и Гедиминас Таранда готовят две постановки к открытию 75-го филармонического сезона

9 августа 2018 года, 09:19

75-й сезон Псковской областной филармонии начнется с совместного проекта симфонического оркестра и Имперского Русского Балета. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Новый дирижер оркестра, основатель камерной капеллы «Русская консерватория» Николай Хондзинский и художественный руководитель балетной труппы, Заслуженный деятель искусств Российской Федерации, член проекта «Команда 2018» Гедиминас Таранда вместе готовят две постановки.

Музыканты и танцоры представят на суд псковских зрителей «Болеро» на музыку М.Равеля и «Шехеразаду» Н. А. Римского-Корсакова.

Также в рамках открытия сезона в исполнении оркестра прозвучит знаменитый «Танец семи вуалей» из оперы «Саломея» Р. Штрауса, которая считается одним из лучших произведений классика.

Открытие сезона состоится 11 сентября в Большом концертном зале Псковской областной филармонии.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Михаил Ведерников: Псковская область всегда была и остается надежным форпостом Российской Федерации
22 сентября на время проведения сельхозярмарки центр Пскова будет перекрыт
Градоначальники Пскова: Мы должны быть достойны великой славы, которую несёт в себе российский флаг
Из-за разгерметизации топливной системы в Пушкиногорском районе сгорела иномарка
Множество культурных мероприятий запланировано в Псковской области 22 августа
За незаконную продажу алкоголя псковскому предпринимателю выписали штраф в 50 тысяч рублей
«Титан-Полимер» планирует запустить в Псковской области производство стретч-плёнок
После гибели ребенка в Псковском районе проверят канализационные колодцы
Александр Котов: В самые важные и трогательные моменты флаг родной страны всегда с нами

Комментарии

Авторизация
No comments

Культура / Наследие
21 августа 15:03

Кладбище под асфальтом

Чем удивил археологов сезон-2018

Культура / Фестиваль
21 августа 12:04

Сладкий праздник

Псковичей в очередной раз накормили огромным медовиком

Культура / Театр
16 августа 09:34

Две премьеры

Псковский академический театр драмы им. А. С. Пушкина откроет новый сезон 6 сентября