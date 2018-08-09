Николай Хондзинский и Гедиминас Таранда готовят две постановки к открытию 75-го филармонического сезона

75-й сезон Псковской областной филармонии начнется с совместного проекта симфонического оркестра и Имперского Русского Балета. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Новый дирижер оркестра, основатель камерной капеллы «Русская консерватория» Николай Хондзинский и художественный руководитель балетной труппы, Заслуженный деятель искусств Российской Федерации, член проекта «Команда 2018» Гедиминас Таранда вместе готовят две постановки.

Музыканты и танцоры представят на суд псковских зрителей «Болеро» на музыку М.Равеля и «Шехеразаду» Н. А. Римского-Корсакова.

Также в рамках открытия сезона в исполнении оркестра прозвучит знаменитый «Танец семи вуалей» из оперы «Саломея» Р. Штрауса, которая считается одним из лучших произведений классика.

Открытие сезона состоится 11 сентября в Большом концертном зале Псковской областной филармонии.