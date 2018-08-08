Открытый чемпионат СЗФО «Кубок княгини Ольги» пройдет в Пскове в 11-й раз

Открытый чемпионат Северо-Западного федерального округа по пляжному волейболу «Кубок княгини Ольги-2018» пройдет в Пскове с 17 по 19 августа. Соревнования состоятся на городском пляже реки Великой в 11-й раз. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Ожидается, что в Кубке примут участие 40 мужских и женских команд, сообщил президент Псковской областной общественной организации «Федерация волейбола» Сергей Ершов. По предварительным данным, участники приедут из Санкт-Петербурга, Новгорода, Калининграда, Ленинградской области, Республики Коми, а также ближнего зарубежья.

Торжественное открытие турнира состоится в полдень 18 августа.