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Общество

Родители Пскова могут задать вопрос министру просвещения РФ Ольге Васильевой

8 августа 2018 года, 15:57

29 августа в 11.00 состоится пятое общероссийское родительское собрание с участием Министра просвещения РФ Ольги Васильевой. Мероприятие пройдёт в формате видеоконференции с прямыми включениями из 10 регионов России, в числе которых и Псковская область. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе мунипалитета.

Автор лучшего и актуального вопроса будет приглашён на прямое включение с возможностью лично задать вопрос министру.
Фото с сайта «Вести образования»
Организатором мероприятия выступает Национальная родительская ассоциация социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей. Ответственным секретарём ассоциации по Псковской области является заместитель главы Пскова Елена Полонская. Она приглашает родителей Псковской области принять активное участие и направить по электронному адресу rod.com.pskova@yandex.ru свои вопросы для Министра просвещения.

Вопросы принимаются до 17 августа.

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