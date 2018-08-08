Родители Пскова могут задать вопрос министру просвещения РФ Ольге Васильевой

29 августа в 11.00 состоится пятое общероссийское родительское собрание с участием Министра просвещения РФ Ольги Васильевой. Мероприятие пройдёт в формате видеоконференции с прямыми включениями из 10 регионов России, в числе которых и Псковская область. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе мунипалитета.