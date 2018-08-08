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Общество

Депутаты предложили ввести госрегулирование цен на бензин

8 августа 2018 года, 15:04

Ценами бензин в России может начать распоряжаться государство. Законопроект об этом внесли в Госдуму депутаты от КПРФ. Об этом пишут «Известия».

Согласно законодательной инициативе, правительство сможет устанавливать предельную цену на топливо, в результате потребители будут защищены от скачков цен.

К концу весны цены на топливо в Москве превысили 40 рублей за литр. По данным Рoсстата, в мае бензин подорожал на 5%.

31 июля бывший вице-премьер Аркадий Дворкович объяснил резкий рост цен на бензин тем, что нефтяники могли воспользоваться ситуацией, пока шло формирование нового состава кабинета министров.

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