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Общество

Благодаря #Команде2018 в Печорах возродили легкоатлетический пробег «Молодёжь – за спорт!»

8 августа 2018 года, 14:52

В пятницу, 10 августа, в рамках празднования Дня освобождения города Печоры от немецко-фашистских захватчиков, пройдёт грандиозное событие – легкоатлетический пробег «Молодёжь – за спорт!». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Пробег был популярен и востребован не только у жителей Печорского района, но и всей Псковской области на протяжении 20 лет и не проводился в последнее время уже более 8 лет.

Старт в 11.00 на городском стадионе, ул. Аллейная.

Регистрация участников и выдача номеров пройдет с 8.30 до 10.30 на городском стадионе в день старта.

До 9 августа включительно можно зарегистрироваться самостоятельно, пройдя по этой ссылке.

Возрождение пробега стало возможным благодаря поддержке #Команды2018.

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