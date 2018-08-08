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Спорт

Псковские спортсмены взяли призовые места на крупнейших соревнованиях России и мира

8 августа 2018 года, 13:23

Псковские спортсмены показали высокие результаты на всероссийских и международных соревнованиях. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Так, на Чемпионате России по легкой атлетике в Казани псковичи, воспитанники Константина Шабанова, стали лучшими в барьерном спринте: мастер спорта международного класса РФ Константин Шабанов одержал победу, а «серебро» Чемпионата завоевал мастер спорта РФ Филипп Шабанов.

Кроме того, спортсмен областного Центра спортивной подготовки Тимофей Шерстнев в составе сборной команды Армии России стал чемпионом мира среди военнослужащих по велоспорту в командной гонке. Соревнования состоялись в Нидерландах. Тренирует спортсмена Александр Филиппов. Ранее другой его подопечный, Михаил Чирухин, стал победителем горной гонки на Первенстве России до 18 лет в Ульяновске. Тем самым спортсмен обеспечил себе путевку на молодежное Первенство мира, которое пройдет в Альпах.

Представитель гребного спорта Александр Матвеев, воспитанник бронзового призера Олимпиады 1996 года в Атланте Сергея Матвеева, завоевал серебряную медаль в одиночке в соревнованиях по академической гребле на IV Летней Спартакиаде молодежи в Казани. А псковская четверка в составе Евгения Стрельцова, Кирилла Пузыни, Ильи Ковтуна и Евгения Спицына прорвалась в финальный заезд и заняла шестое место в общем зачете. Псковская мужская восьмерка, дебютировавшая на Спартакиаде, в финальный заезд не попала.

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