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Общество

Более 210 млн рублей удалось сэкономить на госзакупках в бюджете Псковской области

8 августа 2018 года, 12:26

За первое полугодие 214 млн рублей сэкономлены в бюджете Псковской области при осуществлении государственных закупок органами государственной власти и подведомственными учреждениями. Большая часть из них — 134 млн рублей — была сохранена в региональном бюджете на закупках, проводимых Госкомитетом Псковской области по организации государственных закупок. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

В целом за отчетный период экономия средств достигнута за счет конкуренции на торговых процедурах практически по всем направлениям проведения торгов (аукционов): в дорожной и социальной сфере, строительстве, здравоохранении, образовании. Существенного снижения цены удалось достичь при закупках медицинской техники и лекарств, расходных материалов, а также продуктов питания для социальных, образовательных и медицинских учреждений.

Работа по снижению стоимости закупок у привлеченных поставщиков в регионе будет продолжена, отметили в Госкомитете по организации госзакупок.

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