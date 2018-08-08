Бельгийскую миндальную пудру не пустили на территорию ЕврАзЭС

На международном железнодорожном временном пункте пропуска «Себеж» в Псковской области должностным лицом территориального Управления Россельхознадзора проведен карантинный фитосанитарный контроль партии миндальной пудры. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

В сопровождении фитосанитарного сертификата, выданного страной производителя продукции – Бельгией, и товарно-транспортной накладной, груз весом 220 килограммов следовал из Латвии в адрес казахстанского предприятия в город Алматы.

В результате документарной проверки государственным инспектором установлено, что фитосанитарный сертификат на данную продукцию содержит не заверенные уполномоченным органом изменения или дополнения, что делает его недействительным.

В связи с выявленным нарушением Управлением принято решение о запрете ввоза партии миндальной пудры на территорию Евразийского экономического союза.