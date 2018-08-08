Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Бельгийскую миндальную пудру не пустили на территорию ЕврАзЭС

8 августа 2018 года, 11:53

На международном железнодорожном временном пункте пропуска «Себеж» в Псковской области должностным лицом территориального Управления Россельхознадзора проведен карантинный фитосанитарный контроль партии миндальной пудры. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

В сопровождении фитосанитарного сертификата, выданного страной производителя продукции – Бельгией, и товарно-транспортной накладной, груз весом 220 килограммов следовал из Латвии в адрес казахстанского предприятия в город Алматы.

В результате документарной проверки государственным инспектором установлено, что фитосанитарный сертификат на данную продукцию содержит не заверенные уполномоченным органом изменения или дополнения, что делает его недействительным.

В связи с выявленным нарушением Управлением принято решение о запрете ввоза партии миндальной пудры на территорию Евразийского экономического союза.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Михаил Ведерников: Псковская область всегда была и остается надежным форпостом Российской Федерации
22 сентября на время проведения сельхозярмарки центр Пскова будет перекрыт
Градоначальники Пскова: Мы должны быть достойны великой славы, которую несёт в себе российский флаг
Из-за разгерметизации топливной системы в Пушкиногорском районе сгорела иномарка
Множество культурных мероприятий запланировано в Псковской области 22 августа
За незаконную продажу алкоголя псковскому предпринимателю выписали штраф в 50 тысяч рублей
«Титан-Полимер» планирует запустить в Псковской области производство стретч-плёнок
После гибели ребенка в Псковском районе проверят канализационные колодцы
Александр Котов: В самые важные и трогательные моменты флаг родной страны всегда с нами

Комментарии

Авторизация
No comments

Общество / Здоровье
22 августа 10:27

Острая боль

Как попасть к детскому стоматологу

Общество
21 августа 08:56

Сами с ТОСами

Как «упаковать» и продавать город, что такое ТОС и как в него объединиться

Общество
21 августа 10:18

Капитан «Команды»

Проекты «Команды 2018» станут частью стратегии развития Псковской области