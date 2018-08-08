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Общество

Российские десантники стали лучшими в десантировании и эстафете на «Десантном взводе» в Пскове

8 августа 2018 года, 11:49

Российские десантники показали лучшее время в прохождении эстафеты, которая состоялась во вторник на полигоне Завеличье под Псковом в ходе четвертого этапа конкурса Армейских международных игр «Десантный взвод», сообщили в Минобороны РФ.

Российские десантники лидируют по результатам трех этапов. В тройку лидеров по итогам конкурентной борьбы входят также команды из Белоруссии и Китая, разрыв по времени между которыми составляет считанные секунды. Во вторник на полигоне Завеличье под Псковом стартовал 4-й этап конкурса, в ходе которого десантники состязались в эстафете и в точности десантирования. Эстафета включала в себя преодоление полосы препятствий и огневых рубежей, на которых военнослужащие соревновались в точности и скорости стрельбы из гранатометов, пулеметов и автоматов.

«По итогам эстафеты российские десантники показали лучшее время. Они также заняли первое место в точности десантирования. Команда Марокко в десантировании стала второй, Китай на третьем месте. Что касается эстафеты, то здесь второе место у команды Китая, замыкают тройку лидеров десантники из Белоруссии», - отмечается в сообщении ведомства.

Напомним, международный конкурс десантных подразделений «Десантный взвод» проходит в рамках Армейских международных игр с 28 июля по 9 августа. Основные этапы соревнований пройдут на полигонах Струги Красные и Завеличье в Псковской области. 

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