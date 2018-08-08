Безработного угонщика «Газели» задержали великолукские полицейские

В Великих Луках задержали гражданина, подозреваемого в неправомерном завладении транспортным средством. По имеющимся данным, в Великих Луках утром 7 августа со двора дома у площади Калинина был совершен угон автомобиля «Газель».

Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе областного УМВД, вскоре машина с техническими повреждениями была обнаружена экипажем ГИБДД на улице Дьяконова. По подозрению в угоне задержан не работающий горожанин, 1971 года рождения. Возбуждено уголовное дело.

Еще два угона автомобилей раскрыты полицией в Пыталовском и Пустошкинском районах. По данным фактам также возбуждены уголовные дела. Ведется следствие.