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Происшествия

Безработного угонщика «Газели» задержали великолукские полицейские

8 августа 2018 года, 11:25

В Великих Луках задержали гражданина, подозреваемого в неправомерном завладении транспортным средством. По имеющимся данным, в Великих Луках утром 7 августа со двора дома у площади Калинина был совершен угон автомобиля «Газель».

Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе областного УМВД, вскоре машина с техническими повреждениями была обнаружена экипажем ГИБДД на улице Дьяконова. По подозрению в угоне задержан не работающий горожанин, 1971 года рождения. Возбуждено уголовное дело.

Еще два угона автомобилей раскрыты полицией в Пыталовском и Пустошкинском районах. По данным фактам также возбуждены уголовные дела. Ведется следствие.     

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