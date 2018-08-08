Молодежную ярмарку ганзейских товаров в Пскове перенесли на конец ноября

Решением оргкомитета по проведению молодежной ярмарки ганзейских товаров «ГанзаТорг» сроки ее проведения изменены. Ярмарка пройдет в конце ноября в рамках подготовки к проведению Молодой Ганзы 2019 года. Об этом «Псковской правде» сообщили в городском молодежном центре.

К участию приглашаются молодые люди в возрасте от 12 до 35 лет, которые занимаются изготовлением товаров ручной работы и творчеством hand-made.

Участникам необходимо в срок до 1 ноября прислать заполненную заявку и описание своих товаров на адрес электронной почты pgmc-pskov@mail.ru с пометкой «Ганзейская ярмарка». Товары для ярмарки должны быть изготовлены вручную и соответствовать специфике Псковского края.

Отметим, организатором ярмарки является Псковский городской молодежный центр. Главная задача мероприятия – поддержать молодежь, увлекающуюся декоративно-прикладным творчеством и привлечь внимание молодежи к местным товарам ручной работы.