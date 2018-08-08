Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Россияне увеличили свои сбережения до 32,3 трлн рублей

8 августа 2018 года, 10:39

Накопления россиян за первое полугодие 2018 года выросли на 1,5 триллиона рублей. Таким образом, они составили 32,3 триллиона рублей, пишут в среду «Известия» со ссылкой на данные Росстата.

По информации издания, граждане сокращают сбережения на банковских вкладах, увеличивая их в наличной валюте. Так, депозиты - это 66,6 процента общего объема накоплений, в то время как годом ранее показатель составлял 67,1 процента. Доля наличных за год увеличилась с 17 до 17,9 процента. При этом 15,5 процента накоплений хранятся в ценных бумагах, отмечает газета.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Михаил Ведерников: Псковская область всегда была и остается надежным форпостом Российской Федерации
22 сентября на время проведения сельхозярмарки центр Пскова будет перекрыт
Градоначальники Пскова: Мы должны быть достойны великой славы, которую несёт в себе российский флаг
Из-за разгерметизации топливной системы в Пушкиногорском районе сгорела иномарка
Множество культурных мероприятий запланировано в Псковской области 22 августа
За незаконную продажу алкоголя псковскому предпринимателю выписали штраф в 50 тысяч рублей
«Титан-Полимер» планирует запустить в Псковской области производство стретч-плёнок
После гибели ребенка в Псковском районе проверят канализационные колодцы
Александр Котов: В самые важные и трогательные моменты флаг родной страны всегда с нами

Комментарии

Авторизация
No comments

Общество / Здоровье
22 августа 10:27

Острая боль

Как попасть к детскому стоматологу

Общество
21 августа 08:56

Сами с ТОСами

Как «упаковать» и продавать город, что такое ТОС и как в него объединиться

Общество
21 августа 10:18

Капитан «Команды»

Проекты «Команды 2018» станут частью стратегии развития Псковской области