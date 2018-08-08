Россияне увеличили свои сбережения до 32,3 трлн рублей

Накопления россиян за первое полугодие 2018 года выросли на 1,5 триллиона рублей. Таким образом, они составили 32,3 триллиона рублей, пишут в среду «Известия» со ссылкой на данные Росстата.

По информации издания, граждане сокращают сбережения на банковских вкладах, увеличивая их в наличной валюте. Так, депозиты - это 66,6 процента общего объема накоплений, в то время как годом ранее показатель составлял 67,1 процента. Доля наличных за год увеличилась с 17 до 17,9 процента. При этом 15,5 процента накоплений хранятся в ценных бумагах, отмечает газета.