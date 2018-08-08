Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Спорт

Псковские гребцы стали первыми в категории «Small boat mixed Senior C» в Венгрии

8 августа 2018 года, 09:32

Псковичи успешно выступили на клубном чемпионате мира по гребле на лодках «Дракон», который проходил в городе Сегед (Венгрия) с 17 по 22 июля. Президент региональной федерации по гребле на лодках «Дракон» Алексей Лаврентьев рассказал, что участие в турнире приняли более 6000 человек из 140 клубов и 27 стран мира.

Гребцы из Пскова стали первыми в категории «Small boat mixed Senior C» на дистанции в 500 метров. «Конкуренция была очень сильной, мы обыграли канадцев на десятую секунды по итогам трех заездов», - рассказал Алексей Лаврентьев. Бронзу псковские спортсмены завоевали также в категории «Small boat mixed Senior C» на дистанции в 200 метров.

Псковские «драконы» благодарят врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова за помощь во внесении стартовых взносов для участия в соревнованиях, а ОЭЗ «Моглино» за предоставленную экипировку.

Алексей Лаврентьев приглашает всех желающих заниматься греблей на лодках «Дракон» на набережную реки Великой. Занятия проходят на гребной базе «Ника» по понедельникам, средам и пятницам с 19.00. Обучение бесплатное.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Михаил Ведерников: Псковская область всегда была и остается надежным форпостом Российской Федерации
22 сентября на время проведения сельхозярмарки центр Пскова будет перекрыт
Градоначальники Пскова: Мы должны быть достойны великой славы, которую несёт в себе российский флаг
Из-за разгерметизации топливной системы в Пушкиногорском районе сгорела иномарка
Множество культурных мероприятий запланировано в Псковской области 22 августа
За незаконную продажу алкоголя псковскому предпринимателю выписали штраф в 50 тысяч рублей
«Титан-Полимер» планирует запустить в Псковской области производство стретч-плёнок
После гибели ребенка в Псковском районе проверят канализационные колодцы
Александр Котов: В самые важные и трогательные моменты флаг родной страны всегда с нами

Комментарии

Авторизация
No comments

Спорт
14 августа 11:20

Императорский приём

150 псковских спортсменов из Пскова, Великих Лук, Невельского, Пыталовского, Печорского, Островского районов пришли на мастер-класс Фёдора Емельяненко

Спорт
13 августа 11:12

Обыграли гостей

На базе 76-й ДШД завершились соревнования «Десантный взвод» в рамках Армейских международных игр 2018. Победили наши — псковские!

Спорт / Визит
7 августа 09:34

Александр Карелин: Стать лучшим поможет жадность

Псковская область застолбила за собой звание Земли великих побед