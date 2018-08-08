Псковские гребцы стали первыми в категории «Small boat mixed Senior C» в Венгрии

Псковичи успешно выступили на клубном чемпионате мира по гребле на лодках «Дракон», который проходил в городе Сегед (Венгрия) с 17 по 22 июля. Президент региональной федерации по гребле на лодках «Дракон» Алексей Лаврентьев рассказал, что участие в турнире приняли более 6000 человек из 140 клубов и 27 стран мира.

Гребцы из Пскова стали первыми в категории «Small boat mixed Senior C» на дистанции в 500 метров. «Конкуренция была очень сильной, мы обыграли канадцев на десятую секунды по итогам трех заездов», - рассказал Алексей Лаврентьев. Бронзу псковские спортсмены завоевали также в категории «Small boat mixed Senior C» на дистанции в 200 метров.

Псковские «драконы» благодарят врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова за помощь во внесении стартовых взносов для участия в соревнованиях, а ОЭЗ «Моглино» за предоставленную экипировку.

Алексей Лаврентьев приглашает всех желающих заниматься греблей на лодках «Дракон» на набережную реки Великой. Занятия проходят на гребной базе «Ника» по понедельникам, средам и пятницам с 19.00. Обучение бесплатное.