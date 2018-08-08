Автомобилиста из Дедовичей будут судить за использование поддельного медицинского заключения

В Дедовичском районе перед судом предстанет мужчина, использовавший подложный документ для получения водительского удостоверения. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Дознанием установлено, что в феврале 2018 года мужчина с целью получения водительского удостоверения, сомневаясь в том, что будет годен по медицинским показаниям к управлению транспортными средствами, предъявил в регистрационно-экзаменационную группу МО МВД России «Дедовичский» подложное медицинское заключение об отсутствии у него медицинских ограничений к управлению транспортным средством, приобретенное на территории Санкт-Петербурга у неустановленного лица.

Мужчине грозит наказание вплоть до ареста сроком на 6 месяцев.