Общественная приемная кандидата в губернаторы от «Партии Роста» Игоря Романова открылась в Пскове

Сегодня в Пскове открылась Общественная приемная кандидата в губернаторы Псковской области от "Партии Роста" Игоря Романова, передает корреспондент "Псковской правды".
Как отметил Игорь Романов, в общественную приемную открыли, чтобы "каждый гражданин, житель Псковской области мог обратиться с вопросом или предложением кандидату в губернаторы, например, это может быть молодой предприниматель".
- Финансовую помощь мы не оказываем, - отметил кандидат. - Мы можем оказать юридическую помощь, можем перенаправить бизнес-омбудсмену. Если жалоба связана с проверками, то у нас есть приложение для смартфонов "Набат", через которое можно сообщить о незаконной проверке, с заявителем сразу свяжется псковский омбудсмен и юридическая служба. При необходимости подключится и федеральный уполномоченный по правам предпринимателей (Борис Титов — уполномоченный при президенте России по правам предпринимателей, председатель "Партии Роста"- прим. автора).