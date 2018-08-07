Общественная приемная кандидата в губернаторы от «Партии Роста» Игоря Романова открылась в Пскове

- Финансовую помощь мы не оказываем, - отметил кандидат. - Мы можем оказать юридическую помощь, можем перенаправить бизнес-омбудсмену. Если жалоба связана с проверками, то у нас есть приложение для смартфонов "Набат", через которое можно сообщить о незаконной проверке, с заявителем сразу свяжется псковский омбудсмен и юридическая служба. При необходимости подключится и федеральный уполномоченный по правам предпринимателей (Борис Титов — уполномоченный при президенте России по правам предпринимателей, председатель "Партии Роста"- прим. автора).

Как отметил Игорь Романов, в общественную приемную открыли, чтобы "каждый гражданин, житель Псковской области мог обратиться с вопросом или предложением кандидату в губернаторы, например, это может быть молодой предприниматель".

Сегодня в Пскове открылась Общественная приемная кандидата в губернаторы Псковской области от "Партии Роста" Игоря Романова, передает корреспондент "Псковской правды".

При этом Игорь Романов отметил, что нет ничего страшного в том, что псковский бизнес-омбудсмен Аркадий Мурылев был выдвинут кандидатом в губернаторы от КПРФ.

-Такая коллизия у нас произошла, - сказал Романов. - Мы занимаемся одним делом, дело не в партиях, дело в людях, кто помогает или нет.

Приемная расположилась в Пскове на улице Белинского, 81 и будет работать ежедневно с 10 до 15 часов, кроме выходных.

Принимать посетителей будет сам кандидат или его помощник.