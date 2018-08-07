В псковской деревне Березка сотрудники Госавтоинспекции организовали для детей велоэстафету

В деревне Березка Псковской области прошла велоэстафета, в которой приняли участие педагоги, родители и юные велосипедисты. Основной задачей этого профилактического мероприятия стало привлечение внимания детей и их родителей к безопасному поведению на дороге. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Известные персонажи из любимых всеми сказок предложили участникам устроить соревнования. Кто лучше знает Правила дорожного движения – дети или родители? Вопросы игры «Что? Где? Когда?» определили лидеров. И победили, конечно же, дети.

Затем юные участники дорожного движения прошли самый сложный этап - фигурное вождение велосипеда. В нем приняли участие только те ребята, которые очень хорошо владеют транспортным средством. Подростки при поддержке болельщиков показали свое мастерство в вождении велосипеда, проезжали вокруг кеглей по узкой дорожке. Самым трудным препятствием оказался круг, но девчонки и мальчишки справились на «отлично».