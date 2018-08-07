Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Молодежный центр провел волонтерскую экспедицию в Островский район

7 августа 2018 года, 16:16

С 23 июля по 6 августа прошла выездная волонтерская экспедиция молодежи Пскова в село Владимирец Островского района. Об этом «Псковской правде» сообщили в городском молодежном центре.

25 подростков и молодых людей из Пскова оказали помощь в хозяйственных работах Свято-Введенскому женскому монастырю. Ребята участвовали в заготовке сена, дров, прутьев для коз, сборе лекарственных трав, помогали на огородах. В свободное от работы время участники экспедиции послушали лекцию об истории Ганзейского движения, посетили мастер-класс по росписи посуды, приняли участие в конкурсе рисунков «Фантастический ганзейский корабль» и соревновались в спортивных играх.

Кроме того, для ребят провели экскурсию по монастырю и местам боевой славы – волонтеры посетили памятник партизанке Рите Козловой. 

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Михаил Ведерников: Псковская область всегда была и остается надежным форпостом Российской Федерации
22 сентября на время проведения сельхозярмарки центр Пскова будет перекрыт
Градоначальники Пскова: Мы должны быть достойны великой славы, которую несёт в себе российский флаг
Из-за разгерметизации топливной системы в Пушкиногорском районе сгорела иномарка
Множество культурных мероприятий запланировано в Псковской области 22 августа
За незаконную продажу алкоголя псковскому предпринимателю выписали штраф в 50 тысяч рублей
«Титан-Полимер» планирует запустить в Псковской области производство стретч-плёнок
После гибели ребенка в Псковском районе проверят канализационные колодцы
Александр Котов: В самые важные и трогательные моменты флаг родной страны всегда с нами

Комментарии

Авторизация
No comments

Общество / Здоровье
22 августа 10:27

Острая боль

Как попасть к детскому стоматологу

Общество
21 августа 08:56

Сами с ТОСами

Как «упаковать» и продавать город, что такое ТОС и как в него объединиться

Общество
21 августа 10:18

Капитан «Команды»

Проекты «Команды 2018» станут частью стратегии развития Псковской области