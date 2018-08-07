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Общество

МЧС – псковичам: Очень важно следить за исправностью печей и дымоходов

7 августа 2018 года, 16:53

Псковские спасатели напоминают некоторые меры предосторожности, которые стоит выполнять при эксплуатации и устройстве банной печи.

- Причиной пожаров в бане часто становятся трещины, как в самой печи, так и в дымоходах и накопившаяся в них сажа. Поэтому напоминаем: очень важно следить за исправностью печей и дымоходов. Деревянные или другие легковозгораемые объекты должны находиться на достаточном расстоянии от горячих частей печи и дымоходов или быть хорошо изолированными, - сообщили «Псковской правде» в пресс-службе ведомства. - Защитные термоэкраны на стенах и потолке — обязательный показатель безопасной парной. Поскольку сажа и продукты сгорания имеют свойство накапливаться в зольниках и дымовых проходах, необходимо регулярно проводить чистку печи, вовремя устранять появившиеся дефекты.

Кроме того, в погоне за жарким паром граждан просят не допускать перекала печи – именно перекал является еще одной распространенной причиной пожара в бане. Бывают случаи, когда люди просто забывают о том, что баня топится. Простой недосмотр может также привести к пожару.

Не стоит забывать и про элементарные «вещи»: нельзя в бане пить спиртное, курить, сушить над печкой одежду, оставлять её без присмотра.

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