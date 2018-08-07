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Общество

Половина россиян намерена работать после выхода на пенсию, уверены эксперты

7 августа 2018 года, 15:43

Более половины россиян — 54% — намерены продолжить работать после выхода на заслуженный отдых. Такие выводы сделали эксперты Фонда «Общественное мнение» (ФОМ), опросив население.

Почти втрое меньше респондентов — 19% — не планируют работать на пенсии, а 23% затруднились ответить на соответствующий вопрос. Опрос «ФОМнибус» проводился в конце июля в 53 регионах среди 1,5 тысячи человек. Только 2% опрошенных заявили, что являются пенсионерами и не работают. О методе опроса не сообщается.

Ранее «URA.RU» писало, что 49% россиян, не находящихся на пенсии, планируют откладывать деньги на старость. Из них 21% опрошенных собирается делать это не ранее, чем через 10 лет, а 20% — в ближайшие годы. 8% опрошенных заявили, что уже откладывают деньги. Не смогли ответить на вопрос 12% респондентов.

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