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Общество

Россиян предупредили о росте цен на колбасы и полуфабрикаты

7 августа 2018 года, 14:44

Крупные мясопереработчики заявляют о резком росте цен на сырье, что в свою очередь может привести к повышению стоимости колбас и полуфабрикатов. Об этом сообщила газета «Ведомости», принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева.

Несмотря на то, что спрос, в частности, на свинину летом традиционно повышенный, оптовые цены растут быстрее и более неконтролируемо, чем в прошлые годы, отмечают в Национальном союзе мясопереработчиков.

Так, свиная лопатка подорожала с января на 53 процента, хотя в 2017 году цена за тот же период выросла всего на 17 процентов. Кроме того, увеличились сроки поставок, а поставщики стали нарушать обязательства, продавая мясо дороже, чем по договору.

Эксперты называют несколько причин подорожания мяса. В частности, это происходит из-за роста цен на корма, запрета на импорт мяса из Бразилии, вспышек африканской чумы свиней и аномальной жары в Центральной России.

Кроме того, участники рынка говорят о том, что производство колбас и полуфабрикатов стало убыточным. В случае если оптовые цены на свинину не упадут, потребительская продукция подорожает на 5-12 процентов.

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