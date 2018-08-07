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Общество

Розничный бизнес ВТБ в Псковской области возглавила Лариса Жигирева

7 августа 2018 года, 12:46

Управляющим розничного бизнеса ВТБ в Псковской области назначена Лариса Жигирева, ранее занимавшая должность заместителя руководителя банка в регионе. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе банка.

Фот опредоставлено пресс-лужбой банка ВТБ (ПАО).
Лариса Жигирева родилась в городе Чардара Чимкентской области (Казахстан). В 2004 году окончила Московский государственный университет экономики, статистики и информатики (МЭСИ) по специальности «Финансы и кредит». В банковском бизнесе − с 2007 года. Начинала карьеру в филиалах «Балтийского банка», АКБ «Российский капитал» в Псковской области.

В Группе ВТБ работает более десяти лет. Занимала руководящие должности в структуре розничного бизнеса банка в регионе, отвечая за качество клиентского сервиса и продажи розничных продуктов. С 2014 года занимала должность заместителя управляющего по розничному бизнесу ВТБ в Псковской области.

«Наш приоритет – качественное обслуживание клиентов и рост основных бизнес-показателей банка ВТБ в регионе. В первом полугодии мы добились хорошей динамики на рынке и планируем ее наращивать. На это направлен весь опыт и знания нашей команды», − прокомментировала Лариса Жигирева.

По итогам первого полугодия 2018 года совокупный кредитный портфель розничного бизнеса ВТБ в Псковской области составил 6,6 млрд. руб. С начала года банк выдал жителям региона кредитов на сумму 1,5 млрд руб., что на 35% больше показателя за аналогичный период 2017 года. Портфель привлеченных средств за шесть месяцев вырос на 16%, составив 5,2 млрд. руб.

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