Название города в Псковской области попало в ТОП самых смешных в России

Онлайн-сервис Tutu.ru провел опрос, в котором 11 тысяч респондентов голосовали за самое смешное в России название населенного пункта.
Первое место заняла деревня Чуваки в Пермском крае. Второе место досталось селу Мошонки в Калужской области, третье — деревне Варварина Гайка (Саратовская область).
Также в десятку лидеров вошли населенные пункты Большой Смердяч (Вологодская область), Добрые Пчелы (Рязанская область), Дно (Псковская область), Кура-Цеце (Краснодарский край), Колбаса (Новосибирская область) и Жадины (Новгородская область).