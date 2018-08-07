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Общество

Название города в Псковской области попало в ТОП самых смешных в России

7 августа 2018 года, 11:16

Онлайн-сервис Tutu.ru провел опрос, в котором 11 тысяч респондентов голосовали за самое смешное в России название населенного пункта.

Первое место заняла деревня Чуваки в Пермском крае. Второе место досталось селу Мошонки в Калужской области, третье — деревне Варварина Гайка (Саратовская область).

Также в десятку лидеров вошли населенные пункты Большой Смердяч (Вологодская область), Добрые Пчелы (Рязанская область), Дно (Псковская область), Кура-Цеце (Краснодарский край), Колбаса (Новосибирская область) и Жадины (Новгородская область).

Скриншот из официальной группы «Tutu.ru» ВКонтакте
Теперь организаторы конкурса намерены отправить в деревню-победительницу специальный кубок, который вручат главе местной администрации.

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