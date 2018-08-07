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Общество

В ОМВД России по Псковскому району имеются вакантные должности младшего начальствующего состава

7 августа 2018 года, 11:45

В ОМВД России по Псковскому району на должности младшего начальствующего состава требуются граждане в возрасте до 35 лет, не судимые, имеющие среднее общее образование, способные по своим личным и деловым качествам, а также физической подготовке и состоянию здоровья выполнять служебные обязанности сотрудника полиции. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе областного УМВД, предпочтение отдается кандидатам, отслужившим в Вооруженных силах РФ.

Заработная плата составляет от 20 тысяч рублей в месяц, ежегодный оплачиваемый отпуск составляет 45 календарных дней. Лица, принятые на службу, пользуются бесплатным медицинским обслуживанием и застрахованы государством.

По вопросам трудоустройства обращаться по адресу: Псковский район, д.Уграда, д.19, отдел кадров ОМВД России по Псковскому району. Контактный телефон: 676- 910.

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