В настоящее время группировка добровольной пожарной охраны Псковской области составляет 7650 человек. В общей сложности это 63 добровольные пожарные команды и 80 добровольных пожарных дружин. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного МЧС.

Добровольцы привлекаются на учения и занятия, проводимые совместно с пожарно-спасательными подразделениями. Подразделения добровольной пожарной охраны ежегодно участвуют в тушении пожаров и различных возгораний, тем самым оказывая неоценимую помощь профессиональным пожарным Псковской области.

Благодаря своевременному реагированию добровольцев на пожары и помощи, оказываемой ими профессиональным пожарно-спасательным подразделениям при тушении пожаров в сельской местности, удается не допускать в большинстве случаев развития пожара до крупных размеров.