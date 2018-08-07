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Спорт

Гребец Александр Матвеев взял серебро на IV Летней спартакиаде молодежи в Казани

7 августа 2018 года, 10:50

Спортсмен Центра спортивной подготовки Псковской области Александр Матвеев завоевал серебряную медаль в одиночке на соревнованиях по академической гребле на IV Летней спартакиаде молодежи в Казани. На высшую ступень пьедестала ему не дал подняться представитель Москвы Андрей Потанин. Между тем псковская четверка в составе Евгения Стрельцова, Кирилла Пузыни, Ильи Ковтуна и Евгения Спицына прорвалась в финальный заезд, но там стала последней — шестой в общем зачете. Псковская мужская восьмерка, дебютировавшая на спартакиаде, в финальный заезд не попала.

Псковские гребцы-академисты на молодежном уровне выжали максимальный результат.
Фото Федерации гребного спорта России
Тренер псковских гребцов Сергей Матвеев пояснил, что результаты ребят на спартакиаде — фактически предел сегодняшних возможностей:

— Они могли бы быть чуть выше, но у костяка команды это лето — выпускное в школах, и тренировочный процесс, естественно, исполнялся с учетом того, что многие ребята готовились к экзаменам, ездили в другие города поступать в высшие учебные заведения. При этом в командном зачете у нас будет достаточно высокое место: мы впервые выставили восьмерку, приняли участие в соревнованиях почти по всем классам.

Между тем еще один подопечный Сергея Матвеева — МСМК Павел Сорин в составе сборной России выступил на чемпионате Европы по академической гребле в Глазго. Российская парная мужская четверка не смогла пробиться в финал, сначала уступив Голландии и Великобритании, затем Литве и Украине. 

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