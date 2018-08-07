Роскомнадзор заблокировал в Псковской области десяток сайтов, продававших поддельные документы

В Псковской области по требованию прокуратуры заблокирован доступ к 14 сайтам, содержавшим информацию о продаже документов об образовании. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Федеральным законом «Об информации, информационных технологиях и защите информации» установлен запрет на размещение в сети Интернет информации, за которую предусмотрена уголовная или административная ответственность.

Поскольку статьей 327 Уголовного кодекса Российской Федерации установлена уголовная ответственность за подделку, изготовление или сбыт поддельных документов, деятельность сайтов являлась незаконной, а размещенная на них информация подрывала авторитет государства, системы образования, побуждала граждан к совершению преступлений.

Судом требования прокуратуры удовлетворены, Управлением Роскомнадзора по Псковской области на основании судебных решений доступ к интернет-ресурсам заблокирован.