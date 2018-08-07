Пскович Тимофей Шерстнёв стал чемпионом мира среди военнослужащих по велоспорту

Спортсмен Центра спортивной подготовки Псковской области Тимофей Шерстнёв в составе сборной команды армии России стал чемпионом мира среди военнослужащих по велоспорту в командной гонке. Успех пришел проходящему первый год срочную службу в Краснодарском крае Шерстнёву в Нидерландах. В тройке, позади команды России, — Австрия и Израиль. Также в милитаризированном чемпионате мира участвовал еще один представитель псковского Центра спортивной подготовки, военнослужащий Константин Некрасов. Тренирует велосипедистов Александр Филиппов.
Ранее другой его подопечный Михаил Чирухин в Ульяновске стал победителем горной гонки на первенстве России до 18 лет, обеспечив себе путевку на молодежное первенство мира, которое пройдет в Альпах. К старту вместе с другими сборниками он готовится в горах Армении.
Как и многие другие спортсмены-велосипедисты, Шерстнёв проходит службу в спортроте в Краснодарском крае.
Фото пресс-службы Центра спортивной подготовки Псковской области
Еще один подопечный Александра Филиппова, заслуженный мастер спорта России, спортсмен-сурдлимпиец Иван Макаров отправился в Самару, где принимает участие в открытой всероссийской гонке, которая будет заключительным этапом подготовки к чемпионату России в Уфе. Он пройдет в середине августа.