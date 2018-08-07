Пскович Тимофей Шерстнёв стал чемпионом мира среди военнослужащих по велоспорту

Спортсмен Центра спортивной подготовки Псковской области Тимофей Шерстнёв в составе сборной команды армии России стал чемпионом мира среди военнослужащих по велоспорту в командной гонке. Успех пришел проходящему первый год срочную службу в Краснодарском крае Шерстнёву в Нидерландах. В тройке, позади команды России, — Австрия и Израиль. Также в милитаризированном чемпионате мира участвовал еще один представитель псковского Центра спортивной подготовки, военнослужащий Константин Некрасов. Тренирует велосипедистов Александр Филиппов.