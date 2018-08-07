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Общество

Женщину, воткнувшую нож в руку своей знакомой, будут судить в Бежаницком районе

7 августа 2018 года, 09:22

Жительница Бежаницкого района предстанет перед судом за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью своей знакомой. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Следствием установлено, что в ходе ссоры, возникшей во время распития спиртного в одной из квартир в Бежаницах, обвиняемая ударила потерпевшую ножом для консервов в область правой руки, чем умышленно нанесла ей рану правого предплечья длиной 9,5 см, глубиной 2,5 см.

Рана осложнилась развитием гнойно-некротического процесса (гангрена) с прогрессированием, что создало угрозу жизни потерпевшей и привело к ампутации правой руки.

Преступнице грозит наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

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