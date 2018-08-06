За неделю в Псковской области выявили 127 случаев острых кишечных инфекций

За минувшую неделю заболеваемость острыми кишечными инфекциями (ОКИ) в городах и районах области не превысила максимальных прогнозируемых уровней. В Псковской области зарегистрировано 127 случаев острыми кишечными инфекциями, в том числе в городе Пскове зарегистрировано 69 случаев ОКИ. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного Роспотребнадзора.

По поводу укусов клещей в лечебные организации области обратились 110 человек, в том числе 25 детей В лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» исследовано клещей, снятых с людей – 60, возбудитель клещевого вирусного энцефалита в 60 не обнаружен, в 8 из 48 обнаружен возбудитель иксодового клещевого боррелиоза, 1 из 48 - моноцитарный эрлихиоз человека.

С целью обеспечения государственного санитарно-эпидемиологического надзора за неделю выполнено лабораторных (микробиологических) исследований всего: - воды – 100, из них 11 не соответствуют требованиям, - смывов – 110, из них 11 не соответствуют требованиям, - пищевых продуктов – 13, из них все соответствуют требованиям. Сотрудниками Управления составлено 60 протоколов об административных правонарушениях. Выдано предписаний об устранении нарушений - 17, представлений - 5.