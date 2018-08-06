Областное МЧС предупредило о чрезвычайной пожарной опасности в ближайшие дни

С 7 августа местами по Псковской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность 5 класс, 6-11 августа по Псковской области сохранится высокая пожарная опасность 4 класс по региональной шкале.

- Обращаемся с просьбой ко всем жителям и гостям Псковской области быть особо внимательными и соблюдать все необходимые правила пожарной безопасности, а именно: не жечь мусор на своих садовых и дачных участках, - сообщили «Псковской правде» в пресс-службе областного МЧС. – Призываем быть особенно внимательными и бдительными в этот пожароопасный период: не подвергать опасности свою жизнь и жизни своих близких, не подвергать опасности населенные пункты, беречь имущество и свое здоровье. Обращаем внимание родителей: не оставляйте без присмотра детей, чтобы детская шалость не превратилась в большой пожар. Обращаем внимание всех, находящихся в это время на отдыхе, на соблюдение правил пожарной безопасности, а именно: быть осторожными при обращении со спичками, сигаретами и другими огнеопасными предметами.