Вблизи Пушгор появится парк-отель

В 12 км от Пушкинский Гор планируют построить загородный трехзвездочный отель с зоной отдыха. Проект представили сегодня, 6 августа на совете по инвестициям, который прошел в администрации Псковской области. Инвесторы обещают максимально сохранить ландшафт территории и использовать экологически чистые источники энергии. Проектная документация уже готова, сейчас ведут работы по расчистке пруда. Весь проект рассчитан на три очереди. Вторая очередь предполагает строительство коттеджей в лесной зоне и второй корпус гостиницы.Обещают также парк с фонтанами и веревочный парк. В холодное время года здесь можно будет заниматься зимними видами спорта.

Инвесторы попросили у администрации области помощи в асфальтировании и ремонте подъездных дорог, и ремонте моста через Сороть. Также им нужны дополнительные электрические мощности. Михаил Ведерников поручил признать проект стратегическим и найти финансовые средства на решение проблем.