Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Экономика

Вблизи Пушгор появится парк-отель

6 августа 2018 года, 16:19

В 12 км от Пушкинский Гор планируют построить загородный трехзвездочный отель с зоной отдыха. Проект представили сегодня, 6 августа на совете по инвестициям, который прошел в администрации Псковской области. Инвесторы обещают максимально сохранить ландшафт территории и использовать экологически чистые источники энергии. Проектная документация уже готова, сейчас ведут работы по расчистке пруда. Весь проект рассчитан на три очереди. Вторая очередь предполагает строительство коттеджей в лесной зоне и второй корпус гостиницы.Обещают также парк с фонтанами и веревочный парк. В холодное время года здесь можно будет заниматься зимними видами спорта. 

Инвесторы попросили у администрации области помощи в асфальтировании и ремонте подъездных дорог, и ремонте моста через Сороть. Также им нужны дополнительные электрические мощности. Михаил Ведерников поручил признать проект стратегическим и найти финансовые средства на решение проблем. 

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Михаил Ведерников: Псковская область всегда была и остается надежным форпостом Российской Федерации
22 сентября на время проведения сельхозярмарки центр Пскова будет перекрыт
Градоначальники Пскова: Мы должны быть достойны великой славы, которую несёт в себе российский флаг
Из-за разгерметизации топливной системы в Пушкиногорском районе сгорела иномарка
Множество культурных мероприятий запланировано в Псковской области 22 августа
За незаконную продажу алкоголя псковскому предпринимателю выписали штраф в 50 тысяч рублей
«Титан-Полимер» планирует запустить в Псковской области производство стретч-плёнок
После гибели ребенка в Псковском районе проверят канализационные колодцы
Александр Котов: В самые важные и трогательные моменты флаг родной страны всегда с нами

Комментарии

Авторизация
No comments

Экономика / Промышленность
21 августа 10:34

На всю катушку

Псковская ГРЭС точно будет работать в своем привычном качестве

Экономика
14 августа 10:07

Будущее наступило

Электричество, тепло, горячая и холодная питьевая вода в одном комплекте — псковские инновации запустят в серию

Экономика / Инвестиции
13 августа 10:18

Губернатору на мобильный

Михаил Ведерников готов дать инвесторам свой личный телефон