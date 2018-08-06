Разыскивается ранее судимый великолучанин за кражу денег из складского помещения

В Великих Луках полицией разыскивается мужчина, подозреваемый в хищении денег. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ведомства.

По версии следствия, 4 августа из складского помещения магазина по улице Дружбы из ящика стола неизвестным злоумышленником было похищено более 36 тысяч рублей. Представители магазина обратились за помощью в полицию.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками ОМВД России по городу Великие Луки, установлен гражданин, подозреваемый в совершении данной кражи. Это – неоднократно судимый 30-летний великолучанин. Ведется его розыск. Проводится проверка.