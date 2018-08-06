Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Экономика

К 2021 году в Гдовском районе построят рыбзавод

6 августа 2018 года, 15:15
Рыбохозяйство позволит воспроизводить ценные породы осетровых и лососевых рыб, выращивать рыбу в садках, продавать мальков для разведения у нас и в соседние области. Проект представила сегодня, 6 августа, на совете по инвестициям, который прошел в администрации Псковской области, инвестор Марина Олина.

Также проект предполагает инкубацию и дальнейшее выращивание судака, что в принципе, очень сложно делать в искусственных условиях.

По словам Марины Олиной, на заводе будут использовать экологически чистые системы очистки – механические, бактериологические, биологические, так что вредных отбросов не предвидится.

Подобные заводы уже построили в Белоруссии и Смоленской области.

Проект обойдется в 205 млн. рублей.

По словам инвесторов, сейчас они испытывают сложности с отведением земель.

Врио губернатора Михаил Ведерников пообещал оказать всяческое содействие и максимально ускорить этот процесс. 

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Михаил Ведерников: Псковская область всегда была и остается надежным форпостом Российской Федерации
22 сентября на время проведения сельхозярмарки центр Пскова будет перекрыт
Градоначальники Пскова: Мы должны быть достойны великой славы, которую несёт в себе российский флаг
Из-за разгерметизации топливной системы в Пушкиногорском районе сгорела иномарка
Множество культурных мероприятий запланировано в Псковской области 22 августа
За незаконную продажу алкоголя псковскому предпринимателю выписали штраф в 50 тысяч рублей
«Титан-Полимер» планирует запустить в Псковской области производство стретч-плёнок
После гибели ребенка в Псковском районе проверят канализационные колодцы
Александр Котов: В самые важные и трогательные моменты флаг родной страны всегда с нами

Комментарии

Авторизация
No comments

Экономика / Промышленность
21 августа 10:34

На всю катушку

Псковская ГРЭС точно будет работать в своем привычном качестве

Экономика
14 августа 10:07

Будущее наступило

Электричество, тепло, горячая и холодная питьевая вода в одном комплекте — псковские инновации запустят в серию

Экономика / Инвестиции
13 августа 10:18

Губернатору на мобильный

Михаил Ведерников готов дать инвесторам свой личный телефон