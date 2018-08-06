К 2021 году в Гдовском районе построят рыбзавод

Рыбохозяйство позволит воспроизводить ценные породы осетровых и лососевых рыб, выращивать рыбу в садках, продавать мальков для разведения у нас и в соседние области. Проект представила сегодня, 6 августа, на совете по инвестициям, который прошел в администрации Псковской области, инвестор Марина Олина.

Также проект предполагает инкубацию и дальнейшее выращивание судака, что в принципе, очень сложно делать в искусственных условиях.

По словам Марины Олиной, на заводе будут использовать экологически чистые системы очистки – механические, бактериологические, биологические, так что вредных отбросов не предвидится.

Подобные заводы уже построили в Белоруссии и Смоленской области.

Проект обойдется в 205 млн. рублей.

По словам инвесторов, сейчас они испытывают сложности с отведением земель.

Врио губернатора Михаил Ведерников пообещал оказать всяческое содействие и максимально ускорить этот процесс.