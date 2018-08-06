К 2021 году в Гдовском районе построят рыбзавод

Также проект предполагает инкубацию и дальнейшее выращивание судака, что в принципе, очень сложно делать в искусственных условиях.
По словам Марины Олиной, на заводе будут использовать экологически чистые системы очистки – механические, бактериологические, биологические, так что вредных отбросов не предвидится.
Подобные заводы уже построили в Белоруссии и Смоленской области.
Проект обойдется в 205 млн. рублей.
По словам инвесторов, сейчас они испытывают сложности с отведением земель.
Врио губернатора Михаил Ведерников пообещал оказать всяческое содействие и максимально ускорить этот процесс.