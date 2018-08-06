Псковская область поднялась в рейтинге национальной привлекательности на 47 пунктов. В 2016 году Псковская область была на 83 позиции, сейчас находится на 36-й. Такие данные озвучил сегодня, 6 августа, врио губернатора Михаил Ведерников на совете по инвестициям, который прошел в администрации области. Рост инвестиций в основной капитал вырос на 6%. Дальнейшее развитие глава региона связывает со снижением административных барьеров, поиск потенциальных инвесторов, особенно тех, кто готов поддерживать действующие в регионе проекты.

К примеру, если найдутся туроператоры, готовые возить к нам туристов, используя запущенный на днях поезд «Ласточка», сеть маршрутов поезда может увеличиться.

- У нас есть все необходимое для успеха, однако, пока инвесторы в очередь к нам не стоят, - сказал Михаил Ведерников. – Я готов каждому инвестору дать свой мобильный телефон. Если мне поступят жалобы, буду судить о профессиональной компетентности своих подчиненных.