В Дновском районе реконструируют участок автодороги, который не ремонтировался более 20 лет

На участке региональной дороги от деревни Заклинье по направлению к деревне Хотовань в Дновском районе, который не ремонтировался более 20 лет, будет проведена масштабная реконструкция. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Дорожники обустроят земляное полотно, заменят старые дорожные трубы, положат новое асфальтобетонное покрытие и очистят от деревьев и кустарников полосу отвода.

Согласно условиям контракта, работы должны быть выполнены до 1 декабря.

Протяженность ремонтируемого участника составит 1 км, стоимость работ — более 33 млн рублей.