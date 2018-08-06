Михаил Ведерников: Развитие транспортной доступности региона – одна из приоритетных задач

Врио губернатора Псковской области пожелал сотрудникам счастья, здоровья, благополучия, терпения и успехов и вручил благодарственные письма администрации Псковской области отличившимся специалистам.

В своей речи врио главы региона подчеркнул, что железнодорожное сообщение имеет важное значение как для страны в целом, так и для Псковской области, площадь которой составляет 55 тысяч квадратных километров. «Развитие транспортной доступности региона — одна из приоритетных задач, которую мы будем решать в ближайшее время. Это даст новый импульс развитию туризма, экономики и, как следствие, повысит качество жизни наших граждан», — подчеркнул врио губернатора.

Первый шаг в решении этой задачи — запуск регулярного скоростного железнодорожного сообщения между Псковом и Санкт-Петербургом. «Честно скажу, мало кто верил в реализацию этого проекта, но мы это сделал. Была проделана огромная работа как со стороны администрации Псковской области, так и Российскими железными дорогами. Пользуясь случаем, выражаю благодарность руководству РЖД и всем сотрудникам за огромный труд», — сказал Михаил Ведерников.

По итогам рабочей встречи с генеральным директором — председателем правления ОАО «РЖД» Олегом Белозеровым, которая состоялась в минувшую субботу в Пскове, достигнута договоренность о сокращении времени движения «Ласточки» в пути на 15 минут. Кроме того, в планах запуск второй пары «Ласточки» в вечернее время, чтобы люди одним днем могли доехать до Санкт-Петербурга/Пскова и вернуться обратно.

«С Олегом Валентиновичем (Белозеровым — прим.ред.) мы договорились о том, что со стороны РЖД будет проведена реконструкция железнодорожного вокзала в Пскове, а мы на себя возьмем реконструкцию привокзальной площади. Также речь шла о поэтапном ремонте железнодорожных станций в районах, железнодорожных путей и расширении пригородного сообщения, что так востребовано жителями нашей области», — добавил врио губернатора Михаил Ведерников.