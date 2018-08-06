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Происшествия

Житель Великих Лук потерял деньги, покупая мотозапчасти через Интернет

6 августа 2018 года, 14:02

Неизвестные злоумышленники путем обмана завладели деньгами великолучанина, решившего сделать покупку в Интернете. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

По имеющимся данным, в Великих Луках 28-летний местный житель решил через один из сайтов приобрести запасные части для мотоцикла. Он разместил соответствующее объявление.

А 3 августа на его страницу в Сети пришло сообщение от неизвестного гражданина, который предлагал приобрести у него требуемые запчасти. Великолучанин перевел на указанный адрес более 10 тысяч рублей. Однако, заказанные детали так и не получил.

В итоге, потерпевший обратился за содействием в полицию. В настоящее время в ОМВД России по городу Великие Луки в рамках проводимой проверки разбираются со всеми обстоятельствами произошедшего.

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