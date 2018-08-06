Благодаря сотрудникам ГИБДД юные великолучане побывали «В стране синьора Светофора»

В Великих Луках для юных горожан сотрудники ГИБДД провели игру под названием «В стране синьора Светофора». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ведомства.

В целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма и стабилизации ситуации с аварийностью на дорогах сотрудники ОГИБДД ОМВД России по городу Великие Луки для подопечных из подготовительной группы МБДОУ «Детский сад №16» и родителей организовали музыкальный детский праздник и игру по Правилам дорожного движения.

В ходе встречи ребятам показали представление с участием сказочных персонажей о том, что может случиться, если не соблюдать требования безопасности. А затем детвора разделилась на две команды и соревновалась между собой в конкурсах на знание ПДД.

Это интересное мероприятие не осталось без внимания и местных тележурналистов.