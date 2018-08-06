Долги по зарплате перед сотрудниками «Псковпассажиравтотранса» полностью погашены

Долги по зарплате перед сотрудниками «Псковпассажиравтотранса» погашены в полном объеме. Сумма долга составляла 9,6 млн рублей. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Ситуация на транспортном предприятии региона находится на особом контроле врио губернатора Михаила Ведерникова. По его поручению был составлен график погашения задолженности.

«Сейчас в плановом порядке продолжатся выплаты по авансу в соответствии с коллективными договорами», — сообщил заместитель губернатора Псковской области Александр Кузнецов.