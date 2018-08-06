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Спорт

На «Земле великих побед» псковские боксеры выиграли матчевую встречу у команды Беларуси

6 августа 2018 года, 10:19

На фестивале «Земля Великих Побед» сборная Псковской области выиграла матчевую встречу по боксу у команды Беларуси. По итогам шести поединков счет составил 4–2. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Награды победители получили из рук врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, мастера спорта международного класса по боксу, депутата Госдумы РФ Дмитрия Пирога, заслуженного мастера России по тайскому боксу и участника проекта «Команда 2018» Артема Левина. Также в церемонии награждения приняли участие псковские боксеры: чемпион Европы по версии WBO Артур Акавов, чемпион мира по версии WPBF Андрей Богданов, заслуженный тренер России по боксу Владимир Ивасенко, заслуженный мастер спорта России Роман Веселов.

Псковичам противостояли победители первенства Республики Беларусь, международных соревнований и участники первенства Европы.
Фото Сергея Герасимова
В состав сборной Псковской области вошли Григорий Зубков, Александр Кульницкий, Артур Кулаков, Константин Суховский, Антон Конашенко из Пскова и Валерий Трофимов из Локни. Ребята тренируются в спортивных школах региона под руководством Вадима Голика, Алексея Орлова, Александра Воробьева, братьев Александра и Вячеслава Ярулиных.

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