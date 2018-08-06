На «Земле великих побед» псковские боксеры выиграли матчевую встречу у команды Беларуси

На фестивале «Земля Великих Побед» сборная Псковской области выиграла матчевую встречу по боксу у команды Беларуси. По итогам шести поединков счет составил 4–2. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Награды победители получили из рук врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, мастера спорта международного класса по боксу, депутата Госдумы РФ Дмитрия Пирога, заслуженного мастера России по тайскому боксу и участника проекта «Команда 2018» Артема Левина. Также в церемонии награждения приняли участие псковские боксеры: чемпион Европы по версии WBO Артур Акавов, чемпион мира по версии WPBF Андрей Богданов, заслуженный тренер России по боксу Владимир Ивасенко, заслуженный мастер спорта России Роман Веселов.