Третий этап международного конкурса «Десантный взвод» стартовал в Псковской области

В Псковской области стартовал третий этап состязаний международного конкурса «Десантный взвод». Он проводится 5-6 августа по номинациям: ориентирование по выбору в составе отделений (гонка патрулей) без экипажей, гонка преследования на БМД (БТР) со стрельбой. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

5 августа в Печорском районе Псковской области в незнакомой для участников густо лесистой местности проводилось ориентирование в соответствии с правилами международной федерации рогейна (IRF). Состав каждой команды представлен тремя отделениями по 5 человек в каждом.

Каждая команда в составе взвода должна пробежать общей сложностью более 50 км (15–20 км на каждое отделение) при этом найти, как можно больше контрольных пунктов, расставленных на протяженности всей дистанции.

Команды выходили на маршрут с интервалом 10 минут, время прохождения дистанции -180 минут. Штрафные балы начисляются за каждую полную или неполную минуту превышения контрольного времени (180 минут) из общей суммы очков. В случае превышения командой контрольного времени более чем на 30 минут, результаты команды будут аннулированы.

Подведение результатов проводится по общей сумме очков, набранными всеми отделениями взвода. В случае равенства очков предпочтение отдается команде затратившей на прохождение дистанции наименьшее время.