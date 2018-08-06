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Общество

Специалисты готовы ответить на вопросы жителей Псковской области о цифровом телевидении

6 августа 2018 года, 09:54

Специалисты центра консультационной поддержки (ЦКП) РТРС в Псковской области готовы ответить на вопросы о цифровом телевидении, объяснить, как правильно выбрать и подключить приемное оборудование. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Минкомсвязи.

Телефон ЦКП: +7 8112 580-100

E-mail: ckp_pskov@rtrn.ru

График работы: понедельник-четверг с 9:00 до 17:00, пятница с 8:00 до 15:45

Контакты ЦКП можно найти на официальном сайте РТРС.РФ в разделе «Телезрителям».

Вопросы о подключении цифрового эфирного вещания можно круглосуточно задать также по бесплатному номеру федеральной горячей линии: 8-800-220-2002.

Подробную информацию о «цифре» можно найти на специализированном сайте РТРС.

Напомним, что сегодня жители Псковской области могут бесплатно смотреть цифровое эфирное телевидение. Во всех населенных пунктах области доступны в отличном качестве 10 программ пакета цифровых телеканалов РТРС-1 (первый мультиплекс)

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